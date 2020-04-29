YDUS ek tercih başvurusu ne zaman yapılacak? YDUS ek tercih alınacak alanlar neler? Başvuru kılavuzu haberimizde…

YDUS ek tercih başvurusu ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) ile ilgili bilgilendirme yaptı. YDUS ek tercih alınacak alanlar ise belli oldu. Adaylar YDUS ek tercih başvurusu ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Başvuru kılavuzu haberimizde…

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YDUS EK TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) ek tercih işlemleri, 29 Nisan - 06 Mayıs 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapılacak.

Yerleştirme işlemleri ise 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre gerçekleştirilecek.

YDUS EK TERCİH ALINACAK ALANLAR

YDUS ek tercih için alınacak alanlar ise şu şekilde yayınlandı;

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji.