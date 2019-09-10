YDS soruları ve cevapları yayında! YDS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS soruları ve cevaplarının erişime açılmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ikincisi 2019 yılında 8 Eylül’de yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. ÖSYM yaptığı son dakika açıklamasında 2019-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’unun adayların erişimine açıldığını duyurdu. Şimdi gözler sonuç tarihine çevrildi.

YDS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10 aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları, 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.