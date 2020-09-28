YDS soru kitapçığı 2020 yayınlandı mı? YDS soru kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Sınavı (YDS) 27 Eylül Pazar günü yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, 80 soruyu 180 dakikada yanıtladılar. YDS soru kitapçığı ise sınav sonrasında yayınlanıyor. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılan YDS soru kitapçığı ile adaylar, cevaplarını kontrol edebiliyorlar.

YDS SORU KİTAPÇIĞI 2020 YAYINLANDI MI?

YDS soru kitapçığı henüz yayınlanmadı. 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen sınav için soru kitapçığının birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Soru kitapçığı erişime açıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.

YDS SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.