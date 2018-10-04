YDS sonuçları açıklandı sonuc.osym.gov.tr 2018 YDS sonbahar sonuçları sorgulama ÖSYM’de

YDS sonuçları 2018 sonbahar sınavının ardından heyecanla bekleniyor. YDS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA.... Sınav sonuçları erişime açıldı. Yabancı dil puanı almak isteyen adaylar merkezi sınavlara girerek istenilen puanı almaya çalışıyorlar. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. YDS sonbahar döneminde 9 Eylül tarihinde yapıldı. Sınav 10.15’te başladı ve 3 saat sürdü. 9 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2018-YDS Sonbahar Dönemi) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2018 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Sonuçların açıklanması ardından sınavın kaç yıl geçerli olacağı soruları gündeme geldi. Düzenlemeye göre sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerli olacak. Sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren on binlerce aday siteye akın etti. ÖSYM tarafından 2018-YDS ilkbahar dönemine ilişkin yayımlanan istatistiki verilere göre; yılın ilk YDS oturumuna 130.768 kişi başvurmuş. Başvuranlar arasından 115.084 YDS ilkbahar oturumuna katıldığı görülüyor. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir. Adaylar puan hesaplamalarını yaptıktan sonra resmi sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM GİRİŞ

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SON DAKİKA.... Sınav sonuçları erişime açıldı.

YDS sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM sonuçların 4 Ekim tarihinde erişime açılacağını duyurmuştu. Saat kaçta açıklanacağı ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Güncel gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Sonuçların açıklanması ardından sınavın kaç yıl geçerli olacağı soruları gündeme geldi. Düzenlemeye göre sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerli olacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS/3 başvuruları 2 - 10 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacak. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

a) Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

- Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

- Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

2018-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 2 Aralık 2018, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2018-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 2-10 Ekim 2018

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

2018-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 24 Ekim 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 150,00 TL