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  3. YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS 2019 sonuçları sorgulama

YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS 2019 sonuçları sorgulama

YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS 2019 sonuçları sorgulama

YDS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu araştırılıyordu. 08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

“ YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılıyordu. YDS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. 8 Eylül’de gerçekleştirilen 2019-YDS/2’ye giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlardı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına  (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına  (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde saat 14.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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