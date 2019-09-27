YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS 2019 sonuçları sorgulama

“ YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu araştırılıyordu. YDS sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yapıldı. 8 Eylül’de gerçekleştirilen 2019-YDS/2’ye giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlardı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde saat 14.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.