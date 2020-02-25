YDS son başvuru tarihi ne zaman? YDS harcı hangi bankalara yatırılacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020-YDS/1 sınav için son başvuru tarihi sınava girecek olan vatandaşlar tarafından aranılan konulara arasına girdi. Elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav başvuruları yapılabiliyor. YDS Peki, YDS başvuruları için son tarih ne zaman? YDS harçları hangi bankalara yatırılacak? Sınava girecek adaylar hazırladığımız haberden detayları öğrenebilir.

YDS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiler göre, 2020 YDS1 sınavı başvuruları, 19-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Geç başvuru işlemleri 10 Mart 2020’de yapılacak.

2020 YDS SINAVI NE ZAMAN?

YDS sınavı 12 Nisan 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav, 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

YDS HARCI HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



Başlangıç Tarihi:19.02.2020 10.00

Bitiş Tarihi:26.02.2020 23:59

Sınav Ücreti:130 TL

Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

ÖSYM 2020 YDS TAKVİMİ

YDS/1 2020 İlkbahar başvuru tarihleri: 19 – 26 Şubat 2020

YDS/1 2020 İlkbahar geç başvuru tarihleri: 10 Mart 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav tarihi: 12 Nisan 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2020

YDS/2 2020 Sonbahar başvuru tarihleri: 4 – 14 Eylül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar geç başvuru tarihleri: 24 Eylül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav tarihi: 25 Ekim 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 19 Kasım 2020