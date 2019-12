YDS soruları zor muydu, kolay mıydı?

YDS sınav yorumları 24 Mart tarihinde gerçekleşen sınavın ardından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 111 bin 458 adayın başvuru yaptığını duyurdu.

YDS SINAV YORUMLARI

Ömer: Buz gibi havada beynimizi yakarak bizi ısıtan osym ye teşekkürü bir borç bilirim. #Pazar #yds

Zehra Kart: 3 saatlik YDS sınavından çıktım. Şimdi peş peşe 4 sınav daha olmaya gidiyorum. Peki; Acaba kendimi neden böyle bir stresin içine soktum? Kendimden ne istiyorum?

Zeynep Korkmaz: #YDS de anladığım tek cumle ; please go on the next page.

Yorumlar yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.