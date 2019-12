YDS sınav yorumları: 1 Aralık 2019 YDS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?

YDS sınav yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. YDS soruları kolay mıydı, zor muydu? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı her yıl ÖSYM tarafından yapılıyor. 9 Ekim ve 16 Ekim tarihleri aralığında alınan YDS-3, 1 Aralık’ta saat 10.15'te başladı. Toplam 55 bin 580 adayın katıldığı sınavda adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Sonuçlar açıklanmadan önce de diğer adayların yanıtlarına bakarak tahmini puanlarını hesaplamaya çalışıyorlar. YDS yorumları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

YDS YORUMLARI

1 Aralık sınavı ile ilgili yapılan yorumlar haberimiz içerisine eklenecektir.

Geçen sene yapılan yorumlar şu şekilde:

Ömer: Buz gibi havada beynimizi yakarak bizi ısıtan osym ye teşekkürü bir borç bilirim. #Pazar #yds

Zehra Kart: 3 saatlik YDS sınavından çıktım. Şimdi peş peşe 4 sınav daha olmaya gidiyorum. Peki; Acaba kendimi neden böyle bir stresin içine soktum? Kendimden ne istiyorum?

Zeynep Korkmaz: #YDS de anladığım tek cumle ; please go on the next page.

YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YDS soruları ve cevaplarının açıklanma tarihi ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

8 Eylül'de yapılan sınavın soruları ve cevapları 10 Eylül'de erişime açılmıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10 aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denilmişti.