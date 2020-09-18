YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! YDS sınav yerleri açıklandı!

27 Eylül'de yapılacak olan YDS için sınav yerleri belli oldu. YDS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacaklar. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YDS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'nin adaylara yaptığı duyurududa şu ifadeler yer verildi:

"27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

YDS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

