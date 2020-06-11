YDS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 YDS tarihi ne zaman?

2020 YDS’ye girecek olan adaylar için sınav tarihi sene başında ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu tarih ertelenince ise güncel tarih yeniden belirlenmişti. Sınava hazırlanan adaylar YDS puan hesaplama işlemiyle, evde yaptıkları denemeler üzerinden ortalama bir sınav puanı belirleyebiliyorlar. Böylelikle de gerçek sınav öncesi hazırlık yapılmış oluyor. Puan hesaplama ile ilgili gereken tüm ayrıntılar haberimizde…

YDS 2020 TARİHİ NE ZAMAN?

Yabancı Dil Sınavı veya bilinen kısa ismiyle YDS, yabancı dil seviyesini okuma, anlama, kelime bilgisi ve gramer kategorilerinde test etmek ve bu sayede de başarı oranını belirlemek üzere yapılan bir sınavdır. YDS’ye çoğunlukla akademik kariyer hedefinde olan kişiler girmektedir. Çünkü başta yüksek lisans olmak üzere doktora vb. öğretim programlarına kabul için başta gelen şartlardan biri YDS puanıdır. Genelde belirli bir taban puan üzerinden adaylar değerlendirilir.

2020 yılı için ise ÖSYM sınav takviminde Yabancı Dil Sınavı’nın tarihleri belirlenmişti. Her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleştirilen bu sınavın bahar döneminde yapılacak olanı ise korona virüsü salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Belirlenen güncel tarih 27 Eylül olarak bildirildi.

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YDS puan hesaplama işleminin tarifine geçmeden önce şunu belirtmek gerekiyor; çoğu ÖSYM sınavının aksine YDS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebepten dolayı da eğer yapamadığınız bir soru varsa yüzde 20 ihtimal doğru yapma şansınız var; yani soruları boş bırakmamanız her koşulda sizin lehinize olacaktır.

Şimdi gelelim puan hesaplama işlemine; YDS’de her soru 1,25 puan değerindedir. Bu da demek oluyor ki yapılan sınav sonrasında doğru soru sayısını belirleyip bunu 1,25 ile çarparsanız YDS puanınızı hesaplamış olacaksınız.

YDS’DE KAÇ PUAN ALMALIYIM?

YDS’de alınması gereken puanı belirleyerek kendinize bir hedef seçmek istiyor ve o motivasyonda çalışmaya niyetliyseniz, elde edilmesi gereken puan aralıklarını şu şekilde kategorileştirebiliriz;

-Öğretim görevlisi olmak isteyen adaylar öncelikle 50 taban puanını almış olmalılar. Daha fazlasını alabilenler için ise seçilme ihtimali elbette ki artıyor.

-Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar için ise durum biraz daha farklı; zira onlar en az 65 puan almış olmak durumundalar.

-Sanatta yeterlilik programına başvuracak olan adayların ise 55 puan ve üstünü almış olmaları gerekiyor.

- Bazı üniversiteler kendi yabancı dil sınavlarını uyguluyor ve alımlar için ise bu sınavdan elde edilecek olan puanı baz alıyorlar. Bununla ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler ise genellikle üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş oluyor.

-Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından 80 puan ve daha üstü alınmalıdır. Bu gibi durumlarda erişilmesi gereken hedef puan da doğal olarak artmış oluyor.