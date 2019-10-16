YDS başvuru işlemleri bugün sona eriyor! ÖSYM YDS 2019 başvuru ücreti ne kadar?

YDS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 1 Aralık'ta yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 9 Ekim'de başlamıştı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-YDS/3 adaylarına hatırlatmada bulunuldu. Başvuruların bugün tamamlanması gerekiyor. ÖSYM YDS 2019 başvuru ücreti ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

YDS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YDS/3 için başvuru süreci bugün sona eriyor. Adaylar 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

YDS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

16 Ekim'de sona erecek YDS başvurularını kaçıran adaylar 31 Ekim'de geç başvuru haklarını kullanabilecekler. Geç başvuru sınav ücreti ise aynı gün (31 Ekim'de) ödeneceği belirtildi.

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/3 için sınav ücreti 120 TL.

YDS/3 SINAVI NE ZAMAN?

YDS 3 sınavı 1 Aralık 2019'da yapılacak. Sonuçların ise 24 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS'YE KİMLER KATILIYOR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.