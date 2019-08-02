YDS başvuru dönemi bugün sona eriyor! YDS 2019 geç başvuru ücreti ne kadar?
YDS başvuru dönemi bugün itibari ile sona eriyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na başvuru yapmak isteyip de kaçıranların bugün Saat 23.59'a kadar başvurularını yapması gerekiyor. Yılda üç kez düzenleneceği açıklanan YDS’nin ikinci etabı 8 Eylül pazar günü yapılacak. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınacak olan YDS geç başvuru işlemleri yapıldıktan hemen sonra sınav geç başvuru ücreti aynı gün ödenecek. YDS 2019 geç başvuru ücreti ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
YDS başvuru dönemi bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2019 yılı sınav takviminde göre, 2019 YDS/2 başvuruları 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Adaylara geç başvuru süresi tanındı. Geç başvuru tarihi 2 Ağustos 2019 olarak belirlenmişti. ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YDS/2 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.Duyuruda, adayların, 2019-YDS/2 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi. YDS 2019 geç başvuru ücreti ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
YDS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2019 yılı sınav takviminde göre, 2019 YDS/2 başvuruları 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 2 Ağustos 2019 olarak belirlendi.
Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır.
YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
2019-YDS/2 için geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.
YDS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.
– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.