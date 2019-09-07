YDS 2019 sınavı saat kaçta yapılacak? YDS giriş belgesi nasıl çıkarılır?

YDS 2019 sınavı saat kaçta yapılacak? sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Adaylar, 2019-YDS/2'nin çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testlerinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sınava girecek. Yabancı Dil Sınavı'na geri sayım sürerken adaylar sınav saatini ve sınav giriş belgesini sorguluyor. Bu yıl ÖSYM tarafından 2.si gerçekleştirilecek olan YDS sınavı için sınav giriş belgeleri yayımlandı. YDS 2019 sınavı saat kaçta yapılacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

YDS 2019 SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavının tarihi ve saati belli açıklandı. 8 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek YDS'nin 2019'daki ikinci oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürecek. ÖSYM YDS 2019/2 için “adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” uyarısında bulundu.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyor.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

YDS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.