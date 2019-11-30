YDS 2019 sınav giriş belgesi sorgulama sayfası.. YDS saat kaçta başlayacak, kaç soru?

YDS 2019 sınav giriş belgesi sorgulama sayfası sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) 1 Aralık tarihinde binlerce adayın katılımı ile ÖSYM tarafından düzenlenecek. Sınava girecek olanlar YDS sınav giriş belgesi ve kimlikleri olmadan sınav binalarına alınmayacak. Sınav sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. YDS saat kaçta başlayacak, kaç soru? merak ediliyor. İşte yanıtı..

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

1 Aralık Pazar 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YDS SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ SORU?

1 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDS/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 80 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019-YDS/3 Sınav sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2020 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS 2020 başvuruları 19 Şubat ve 26 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 12 Nisan’da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 7 Mayıs’ta erişime açılacak.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.