Yaz tatili ne zaman, dersler bitiyor mu? Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili ne zaman? sorusu yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Çin’de başlayan yeni tip koronavirüs salgını sonrası okullarda yüz yüze eğitimde araya gidilmişti. 23 Mart itibariyle online eğitime geçen öğrenciler uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini merak ediyor. Dersler ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili tarihleri hakkında detaylı bilgi verdi. Haberimizin içerisinden yaz tatili ve daha fazlası hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili tarihlerini 19 Haziran 2020 olarak belirledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim - öğretim yılının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek' denildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamasında "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz.” dedi.