2021 Yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman? 15 tatil (karne tatili) kaç gün, 3 hafta mı?

Yarıyıl tatili hakkında son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2020-2021 yarıyıl tatili ile kasım ara tatilinin birleştirildiğini belirtti. Peki, Yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman? 15 tatil (karne tatili) kaç gün 3 hafta mı?



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

"25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir." açıklaması yapıldı. Buna göre kasım ayında yapılacak ara tatili 15 tatil ile birleşmiş oldu. . 2.dönem ise 15 Şubat'ta başlayacak.

MEB'TEN UZAKTAN EĞTİM AÇIKLAMASI

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

İlkokullarda sınav olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması