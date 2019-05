Work and Travel başvuru şartları neler? Work and Travel nedir?

Work and Travel’ın başvuru şartları araştırılan konuların arasında yer alıyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Yaz boyunca kişisel gelişim için gençler tarafından tercih edilen organizasyonlardan birisi de Work and Travel. Amerika’ya giderek belirli yerlerde çalışmayı sağlayan Work and Travel, Amerika hükümetinin resmi izni ile organize edilmektedir. Work and Travel düşünüldüğü gibi bir gezi değil, daha fazlasıdır. Work and Travel hakkındaki her şeye haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

WORK & TRAVEL NEDİR?

Work & Travel ABD hükümetinin resmi izniyle organize edilen ve sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği bir kültürel değişim programıdır. Work & Travel'da öğrenciler minimum maliyetle ABD'de sezonluk ve vasıf gerektirmeyen işlerde çalışarak seyahat edebilir, dilini geliştirebilir, ülkenin yaşam tarzını yakından görebilir. Türk katılımcılar için Work & Travel bir yaz programıdır ve süresi genellikle 3-4 ay civarındadır. Programın süresi dolduğunda katılımcılara 30 günlük turist statüsü verilir.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

*Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde örgün öğretim öğrencisi olmak

*Önlisans derslerini saydırıp 4 yıllık lisans programına geçiş yapabilecek bir bölümde okuyor olmak

*Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak (18-26 yaş)

*En az Intermediate düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak

WORK AND TRAVEL SİZE NELER KAZANDIRIR?

Work and Travel, her üniversite öğrencisinin mutlaka deneyimlemesi gereken ve katılımcılara hayatları boyunca unutamayacakları tecrübeler kazandıran bir programdır. Programı tamamladıktan sonra ‘iyi ki gitmişim’ demenizi sağlayacak kazanımlarınız;

*Amerikan kültürü ve yaşamı başta olmak üzere pek çok kültürü tanıma ve yaşama fırsatı,

*Kendi kültürümüzü orada edineceğiniz arkadaşlarınıza tanıtma fırsatı,

*İngilizce becerinizi geliştirme ve pratik yapma fırsatı,

*Hayatınızın en güzel döneminde edineceğiniz ve CV’nize ekleyebileceğiniz iş tecrübesi,

*Kendi kazandığınız parayla yaşamayı öğrenme fırsatı,

*Okyanus aşırı bir yurtdışı seyahat ve yaşam tecrübesi,

*Amerika’nın farklı eyaletlerini gezip görme fırsatı,

*Tüm bunlara ek olarak, en önemlisi kişisel yönlerinizi ve becerilerinizi geliştirerek kendi ayaklarınızın üzerinde durmanın verdiği gururu ve özgüveni yaşamak,

*Yıllar sonra bile iletişimde kalabileceğiniz, 'ailem' diyebileceğiniz insanlarla tanışmak,

*Hayatınızda ‘bundan daha zor bir anım olmadı’ diye düşündüğünüz zamanları bile gülümseyerek hatırlayacağınız anılar biriktirmek,

*Hayatınızda ilk defa çalıştığınız bir işte kendi başarınızı görmek, takdir toplamak ve bunu başka bir dilde yapmak,

*Ufkunuzu, vizyonunuzu genişletmek; denemekten, hayallerinizi gerçekleştirmekten korkmamak,

Work and Travel programı ile edinebileceğiniz sayısız kazanımların sadece bir kısmıdır.

WORK & TRAVEL İÇİN NE KADAR ÖDENİR?

Work & Travel ücreti şirkete ve sponsor kuruluşa göre değişiklik gösterir. 1500-1900 USD arasındadır. Program ücretine ek olarak bazı ücretleri de sizin karşılamanız gerekir. Bunlar;

-Vize ücreti: 160$

-SEVIS: 35$

-Uçak bileti (gidiş-dönüş): 800$ civarında

-Cep harçlığı (maaş alınana kadar harcanabilecek para): 800$

WORK & TRAVEL'DA NE TÜR İŞLER YAPILIR?

-Otel ve Resort

-Eğlence Parkları

-Mağaza ve Satış

-Fast Food ve Restaurant

-Casino