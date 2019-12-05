VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? 2019 VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? sorusu başvuru yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 – 2020 ortaöğrenim burs başvuru sonuçları geçtiğimiz ay açıklandı. Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere sekiz ay boyunca burs desteği veren VGM tarafından lisans burs sonuçlarını bekleniyor. VGM lisans burs sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

VGM BURS SONUÇLARI LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 EĞİTİM YILI ORTAÖĞRENİM Burs Başvuru Sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklandığı gün yükseköğretim burs sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı.

VGM BURS SONUÇLARI YÜKSEKÖĞRETİM HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA

25 Kasım'da kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlenmeleri devam edilmektedir."

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine VGM'nin internet sitesi üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerince bilgilendirmeler yapılacaktır.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.