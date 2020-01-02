VGM burs sonucu açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları 2019 sorgulama

VGM burs sonucu ile ilgili açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları belirtilen tarihlerde yapılıyor. 26.12.2019 tarihli Genel Müdürlük makam oluru ile 2020 yılında burs miktarı artırıldı. 2020 Ocak ayından itibaren ortaöğrenim bursu 75,00 TL, yükseköğrenim bursu 300,00 TL ve yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu ise 600,00 TL olarak ödenmeye başlandı. Haberimiz içerisinden burs sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada yabancı uyruklu yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin devam ettiği belirtildi.

VGM BURSU NE KADAR?

26.12.2019 tarihli Genel Müdürlük makam oluru ile 2020 yılında burs miktarlarımız artırılmıştır. 2020 Ocak ayından itibaren ortaöğrenim bursu 75,00 TL, yükseköğrenim bursu 300,00 TL ve yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu ise 600,00 TL olarak ödenmeye başlanacaktır.

ÖĞRENCİLERE BURSLAR NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.