Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. VGM burs sonuçları yükseköğretim açıklandı mı? Gözler yükseköğretim VGM burs sonuçlarında

VGM burs sonuçları yükseköğretim açıklandı mı? Gözler yükseköğretim VGM burs sonuçlarında

VGM burs sonuçları yükseköğretim açıklandı mı" Gözler yükseköğretim VGM burs sonuçlarında

VGM burs sonuçları yükseköğretim açıklandı mı? merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaöğretim sonuçlarının açıklandığı VGM burslarında gözler yükseköğretim sonuçlarına çevrildi. VGM bursuna başvuran yükseköğretim öğrencileri heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor...

VGM burs sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 30 Ekim'de sona ermişti. Geçtiğimiz günlerde ortaöğretim burs başvuru sonuçları açıklandı. Gözler yükseköğretim VGM burs sonuçlarına çevrildi. Yükseköğretim okuyan öğrenciler VGM burs sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor.

VGM BURS SONUÇLARI YÜKSEKÖĞRETİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 EĞİTİM YILI ORTAÖĞRENİM Burs Başvuru Sonuçları  geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklandığı gün yükseköğretim burs sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı.

VGM BURS SONUÇLARI YÜKSEKÖĞRETİM HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA

25 Kasım'da kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlenmeleri devam edilmektedir."

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine VGM'nin internet sitesi üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerince bilgilendirmeler yapılacaktır.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.


Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Aslı Enver'in ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu!
<p>Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası´ndan önceki gün gökyüzünde görülen parlak cisim hem merak uya

Gökyüzünde Parlak Cisim Heyecanı: ´Uzaylı Mıydı Acaba?´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye için tarihi gün! TANAP Avrupa ile buluştu

Yıl bitmeden bu ödemeleri alın