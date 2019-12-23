VGM burs sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? Gözler 2019 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarında..
VGM burs sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? sorusu başvuru yapanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvruları 30 Ekim 2019 tarihinde sona ermişti. Kısa süre önce ortaöğrenim sonuçları açıklanmıştı. Şimdi gözler 2019 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarında. Burs çıkan öğrenciler 250,00 TL alacak. VGM burs sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? sorusunun yanıtı haberimizde..
VGM burs sonuçları açıklandı mı, son durum nedir? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. VGM ortaöğrenim burs başvuru başvuruları Ekim ayında sona ermişti. VGM 2019 sonuçları için gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamaya çevrildi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek.
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.
VGM BURS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Burs başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine VGM'nin internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerince bilgilendirmeler yapılacaktır.
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VGM BURSU NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
ÖĞRENCİLERE BURSLAR NASIL ÖDENECEK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.