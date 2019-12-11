VGM burs sonuçları 2019 açıklandı mı? VGM lisans bursu sonucu için heyecanlı bekleyiş

VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde yapılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları her yıl belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Kurum ortaöğrenim ve yükseköğrenim olmak üzere iki şekilde başvuruları alıyor. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 eğitim yılı ortaöğrenim burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin devam ettiği açıklandı.

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VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Burs başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine VGM'nin internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerince bilgilendirmeler yapılacaktır.