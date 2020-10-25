VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs 2020 sonuçları açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvurularının tamamlanmasının ardından yükseköğrenim burs başvuruları alınmaya başlandı. Ortaöğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay süreyle yardım alacaklar. VGM burs 2020 sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.

Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine ise aylık 300,00 TL burs imkanı sağlanmaktadır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.