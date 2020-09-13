Okullarda veli toplantısı olacak mı? Veli toplantıları nasıl yapılacak?

Veli toplantıları, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin ders başarısına dair velileri bilgilendirmek ası amacıyla düzenlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, veli toplantıları hakkında son durum açıklaması yaptı. 21 Eylül'de 1. sınıflarda yüz yüze eğitiminin başlamasıyla beraber veli toplantılarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu.

VELİ TOPLANTILARI NASIL YAPILACAK?

Konuya dair detaylı açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Bakan Selçuk, ilkokul 1. sınıf öğretmenleri ve okul yönetimlerinin, velilerle yapacakları toplantıların çevrim içi olarak gerçekleşeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmaları şu şekilde;

"Okul ve aile ilişkisi her zamankinden çok daha önem kazandı. Çocuklarının okulunu, temizlik ve hijyen durumunu, alacağı eğitim sırasındaki önlemleri yerinde görmek isteyen velilerimiz olabileceği gibi kendi iş yoğunluğunda, uzaktan ama sürekli iletişimle okulun durumunu öğrenmek isteyen velilerimiz de olacaktır.

Bu amaçla veli toplantılarında hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek. Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almaktır."

Yeni dönemde veli iletişiminde öğretmenlere yardımcı olacak bir kılavuz hazırladıklarını kaydeden Selçuk, "Salgın süreci ve yeni normalde ebeveyn kontrolü, evdeki eğitim sürecine yaklaşımlar, kişisel hijyen ve sosyal mesafe alışkanlıklarını düzenleme gibi önemli ayrıntıların yer aldığı bu kılavuz yeni dönemde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullarımız arasında daha güvenli bir bağ kurup iletişimi daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, hayattaki en değerli varlıklar olan çocuklar için sağlıklı günlerde buluşulması temennisinde bulundu.