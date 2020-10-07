Veli rızasıyla haftada 2 gün yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların yüz yüze eğitime 12 Ekim Pazartesi başlayacağını belirterek ayrıntıları paylaştı: “Öğrencilerimiz 2 gün okulda olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacak.”

OKULA GİTMESE DE SORUMLU



“Sınıf mevcutları daha önce olduğu gibi gruplara ayrılarak azaltılacak. Ders sayısı seyreltilecek, online eğitimle desteklenecek. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Çünkü öğrencilerimiz devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecek.”

CUMARTESİ BELKİ



“Cumartesi eğitim olabilir. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir. Ancak bu ihtiyacın somut nedenlerle belirtilmesi gerekiyor.”

TÜM KADEMELER AÇILIYOR

“Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılacak . Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşımalı eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelikle, öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzıssıhha Kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek.”

KOVİD EKİPLERİ GÖREVDE



“Okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk, hepsinin eğitimleri tamamlandı. Çocuklarımızı sağlık ve güvenle karşılamak için hazırız.”

HANGİ GÜNLERDE DERS OLACAĞINI OKUL YÖNETİMİ BELİRLEYECEK



Yüz yüze eğitimin nasıl işleyeceğini Milli Eğitim yetkilileri şöyle anlattı: Buna göre okul yönetimleri hangi sınıfın, hangi gün okula geleceğini planlayacak. Planlama sürecinde yoğunluğun en az şekilde olmasına dikkat edilecek. Sınıfların gruplara bölünmesi de yine okul yönetimleri tarafından yapılacak. Sınavlar ise yüz yüze gerçekleşecek. Sınav tarihleri yine okul yönetimi tarafından belirlenecek. 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve 1. sınıflar pazartesi-salı, perşembe-cuma günü olarak iki gruba bölünüyor. Çarşamba ise hijyen için sınıflar dezenfekte ediliyor.

‘500 BİN TABLET DAĞITACAĞIZ’



Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 500 tablet dağıtımıyla ilgili detayları da paylaştı: “Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarlar, öncelikli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey teslim etmeye başlayacağız.”

12 BİN 111 EBA DESTEK NOKTASI



Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 500 tablet dağıtımıyla ilgili detayları da paylaştı: “Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarlar, öncelikli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılıcak. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey teslim etmeye başlayacağız.”

12 BİN 111 EBA DESTEK NOKTASI



Selçuk, bilgisayar ve internete erişemeyen öğrenciler için EBA destek noktaları kurduklarını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz, kendilerine en yakın noktaya ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden anında ulaşabiliyor.”