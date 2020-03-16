Uzaktan eğitimde yapılması gerekenler neler? Eğitim uzmanı açıkladı

İlköğretim okulları ve liselerde koronavirüs önlemleri kapsamında bir haftalık ara tatil başladı. Gelecek haftadan itibaren ise uzaktan eğitim sistemine geçilecek.

Ebeveynlerin süreci panik içinde yönetmemesi gerektiğini belirten Burçak Özel, “Bu sürecin en büyük düşmanı panik… En büyük sorumluluk ise ailelere düşüyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde gördük ki marketlere akın edildi. Panik havası yaratıldı. Bu ailelerden, ebeveynlerden başlayan bir süreç… Çocuklar ailelerini rol model alıyor. Evde çok panik yaratan konuşmalar olursa çocuklar bunları kafalarında kurmaya başlayabilir. Ailesiyle konuşmayıp sosyal medyada ve internette izlediği videolarla birleştirebilir. Bu da kaygılarının artmasına sebep olur.”

“ÇOCUKLAR İÇİN RAHATLATICI ETKİSİ OLACAK”

Sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini dile getiren Özel, “Şu an olağanüstü bir durum var. Ancak buna, daha kötü bir sonuca yol açmaması için alınan geniş çaplı bir önlem olarak bakılmalı. Aileler de çocuklarına olabildiğince sade ve gerçekçi bir şekilde koronavirüs tehlikesini anlatmalı. ‘Şu kadar vaka var, gün geçtikçe sayı artıyor’ diye değil… ‘Evet, dünya genelinde böyle bir durum var. Bazı ülkeler önlemini geç aldığı için onlarda virüs çok hızlı ilerledi. Ama bizim ülkemiz ilk günden beri önlemini erkenden aldı. Şu anda da ilerlememesi için tedbir alınıyor’ diye bir açıklama yapılırsa çocuklar için rahatlatıcı bir etkisi olacaktır.”

"ÇOCUKLAR KİTAP ÖĞRENMEYE YÖNELEBİLİR"

Okulların tatil edilmesinin önemli tedbirlerden biri olduğunu sözlerine ekleyen Burçak Özel, şöyle konuştu:

“Bütün bu önlemlerin sağlığımız için alındığını unutmamamız gerekiyor. Okulların tatil olması en önlemli tedbirlerden biri. Aileler bir hafta boyunca evde çocuklarla ne yapacakları konusunda endişelenebiliyor. Çünkü özellikle de küçük çocuklar daha fazla enerjilerini atmak istiyor. O yüzden nasıl olsa tatil, biraz gezelim diye düşünebiliyorlar. Bu esnada biraz dikkat etmek gerekiyor. Dışarı çıktıkları anda kalabalık ortamlara girilmesi bu virüsten korunma tedbirini yerine getirmiyor.

Önemli olan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da belirttiği gibi evde vakit geçirmeleri. Evde çocukların tek başına veya büyükleriyle beraber yapabileceği pek çok aktivite var. Bunlara internetten çok rahat ulaşabilirler. Kitap okumaya biraz daha yönelebilirler.”