Uyum eğitimi haftada 1 gün 5 dersle başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin teknik detayları 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Buna göre; öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek. İşte detaylar:

30 DAKİKA DERS 10 DAKİKA ARA



• Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek.

• Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati eğitim yapılacak.

• İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri ilk haftada her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak.

• Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30’ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak.

GRUPLARA BÖLÜNEBİLECEK



• İhtiyaç halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak.

• Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.

• Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.

EBA, CANLI DERSLE TAKVİYE



Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında Türkçe dersi haftada 2 gün 3’er ders saati olmak üzere 6 ders, matematik haftada 2 gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders, hayat bilgisi haftada 2 gün 1’er ders saati olmak üzere 2 ders yüz yüze eğitimle verilecek. Yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1’inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA: ÇOCUKLAR OKULDA DAHA AZ RİSK ALTINDA



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yüz yüze eğitime ilişkin değerlendirmede bulundu: “Çocuklar yürüyen birer virüs kaynağı olabilir. Eğer biz çocuklarımızı kurallara uygun şekilde evden çıkartır, okullara götürebilirsek, önerilen şekilde okul içine alabilir, okul içinde de sayıyı çok kısıtlı tutarsak, evet risk olacaktır. Ama dışarıda olmasından çok daha düşük seviyede.”