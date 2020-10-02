Uygulamalı dersler yüz yüze mi yapılacak? Meslek liseleri ne zaman açılıyor, uygulamalı dersler ne zaman başlayacak?

Meslek liselerinde teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerden de sorumlu olunuyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla eğitim öğretimin büyük bir kısmı uzaktan eğitim sistemi ile yürütülüyor. Uygulamalı derslerin yüz yüze olup olmayacağına ilişkin resmi açıklama ise MEB tarafından yapıldı.

UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerinin uygulamalı kazanımları için yüz yüze eğitim kararı verildi. Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak.

MESLEK LİSELERİNDE UYGULAMALI DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.

Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.