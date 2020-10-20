Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversite öğrencileri okullarının açılıp açılmadığını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim Kurulu tavsiyelerine yönelik aldığı kararlar sonrasında belli düzey sınıflar için belli koşullarda yüz yüze eğitim başlamıştı. Üniversitelerin yakın zamanda açılacağı müjdesi ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin bugünkü kabine toplantısı sonrasında tarih açıklaması yapılması bekleniyor.

BAKAN KOCA ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

2020 üniversitelerin açılacağı tarih 21 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasının ardından merak konusu oldu. YÖK daha önceki açıklamasında 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Sosyal medyada YÖK'ten yeni açıklama geldiği iddia edildi. Ancak böyle bir açıklama YÖK tarafından yapılmadı.

Ancak Sağlık Bakanlığı üniversitelere tavsiye kararında bulunarak üniversitelerde uzaktan eğitim önerisi yaptı.

Bu kararın ardından Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi çok sayıda üniversite online eğitim açıklaması yaptı.