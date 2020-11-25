Üniversiteler ne zaman açılacak, belli oldu mu? YÖK'ten üniversite açıklaması geldi mi?

Bir süre önce yüz yüze eğitime dönülmesi planlanırken pandeminin ülkenin tamamına yayılmasıyla yeni kararlar alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulu toplantısında alınan, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararlardan biri de yeniden uzaktan eğitime geçilmesi kararıydı. Bununla birlikte, uzaktan eğitimin ne zaman biteceği ve yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği soruları da gündeme geldi. Üniversiteliler bu soruların yanıtını araştırırken konuya ilişkin YÖK'ün açıklaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan "Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek." dedi. Buna göre, 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. Uzaktan eğitim sürecine, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar devam edilecek. Koronavirüs sebebiyle artan vaka artışına bağlı olarak MEB okullarıyla başlayan aşamalı yüz yüze eğitime geçiş, yeniden askıya alınırken YÖK'e bağlı okulların hangi tarihte yüz yüze eğitime geçecekleri henüz bilinmiyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti.

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Son yaşanan gelişmelerin ardından, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih netleşmedi.

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI PLANLANIYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." şeklinde konuşmuştu.