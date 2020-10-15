Üniversiteler ne zaman açılacak, açılıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite açıklaması

Üniversitelerin açılıp açılmadığı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararlarına göre okullarda yüz yüze eğitimin ikinci aşaması bu hafta başladı. İlkokul, 8. sınıf ve 12. sınıflarda haftanın belli günleri için yüz yüz eğitim başladı. Üniversitelerin durumu ise merakla bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün toplantı sonrası üniversiteler hakkında açıklama yaptı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Üniversitelerde yüz yüze eğitim kararının alınması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

BAKAN KOCA ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

2020 üniversitelerin açılacağı tarih 21 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasının ardından merak konusu oldu. YÖK daha önceki açıklamasında 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Sosyal medyada YÖK'ten yeni açıklama geldiği iddia edildi. Ancak böyle bir açıklama YÖK tarafından yapılmadı.

Ancak Sağlık Bakanlığı üniversitelere tavsiye kararında bulunarak üniversitelerde uzaktan eğitim önerisi yaptı.

Bu kararın ardından Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi çok sayıda üniversite online eğitim açıklaması yaptı.