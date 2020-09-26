Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Üniversiteler 1 Ekim'de açılacak mı?

Anaokulu ve birinci sınıflar için yüz yüze eğitim kademelendirilmiş şekilde başladı. Geçtiğimiz bahar dönemini uzaktan eğitimle bitirmiş olan üniversiteler için ise bekleyiş sürüyor. YÖK üniversiteler için 1 Ekim tarihini açılış olarak duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim tavsiyesi gelmesi üzerine üniversitelerden uzaktan eğitim kararları gelmeye başladı.

ÜNİVERSİTELER 1 EKİM'DE AÇILACAK MI?

YÖK, üniversitelerin yeniden açılış tarihini 1 Ekim sonrası olarak duyurmuştu. Üniversiteler, bu tarihte açılacak fakat birçoğu online olarak eğitim verecek. Bağlı bulunulan üniversitenin güncel akademik takvimini incelemek bu konuda daha sağlıklı bilgilendirmeler sunacaktır.

YÖK'ün açıklamasından bazı kesitler ise şu şekilde olmuştu;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir."

UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Uzaktan eğitime geçiş yaptığını duyuran üniversiteler arasında Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Trakya Üniversitesi yer alıyor.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

Munzur, Yalova, Balıkesir üniversiteleri de bu kararı alan üniversiteler arasına eklendi.

Üniversitenizin resmi internet sayfası üzerinden güncel duyuruları takip etmeniz gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E UZAKTAN EĞİTİM TAVSİYESİ

Sağlık Bakanlığı'ndan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK), üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde, örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması tavsiye edildi.

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

YÖK NORMALLEŞME SÜRECİ REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

Üniversiteler ile ilgili alınacak olan kararın güncellenmesinde salgının ve vaka sayılarının gidişatına yönelik bir izleyiş ön görülüyor. Buna göre, kayıtlı olduğunuz veya yeni gideceğiniz üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden yapılan güncel duyuruları takip etmeniz iyi olacaktır.