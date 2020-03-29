Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin uzaktan eğitimi başladı mı? İşte yanıtı
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği uzaktan eğitim kararı geçtiğimiz hafta içinde YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanmıştı. Son yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Üniversite öğrencileri öğrenimlerine uzaktan eğitim ile devam edecek. Peki, üniversitelerin uzaktan eğitimi başladı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..
Üniversitelerin uzaktan eğitimi başladı mı? sorusunun yanıtı binlerce üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeni ile 3 haftalığına tatil edilen okullarda uzaktan eğitim yapılması kararı alınmıştı. Son yapılan açıklamalara göre bu süre bahar dönemi sonuna kadar uzatıldı. Öğrenciler bahar döneminde uzaktan öğrenim görmeleri kararı verildi.
UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI MI?
YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler ise yaz aylarında tamamlanacak." dedi.
Saraç ayrıca, "İlavaten bu üç üniversitemizin katkılarıyla açık öğretimdeki programlarının ders materyallerini dijital ortamda YÖK Dersleri Platformu adı altında bütün üniversitelerimize açtık." dedi.
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YÖK DERSLERİ PLATFORMU NEDİR?
YÖK Dersleri projesi, Yeni YÖK’ün 2020 yılı hedefleri arasında geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu proje kapsamındaki hazırlıklarımız tamamlanmış olup üniversitelerimiz tarafından üretilen dijital ders içerikleri YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adını verdiğimiz bu ara yüzle açık erişime sunulmaktadır. İlk aşamada Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ders içeriklerinin yer aldığı bu platform, inanıyoruz ki diğer üniversitelerimizin de katkılarıyla hem program ve ders sayısı hem de içerik çeşitliliği açısından daha da gelişecek ve zenginleşecektir. Bu platform, yükseköğretimde kalite çıtasının daha da yükselmesine katkı sağlayan bir zemindir. Bu dersleri öğrencilerinin seçmelerine imkan sağlayacak üniversitelerimizin bölümleri, aynı zamanda öğrencilerinin farklı akademik kültürler ile tanışmasını da temin etmiş olacaklar. “Sosyal adalet ve fırsat eşitliği” bizim yükseköğretim anlayışımızın temelini teşkil etmektedir.