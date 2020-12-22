Üniversiteler ikinci dönem açılır mı, belli oldu mu? Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı gündemdeki konular arasında yer alıyor. Bu sene üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ile üniversite öğrenimi devam eden öğrenciler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sınıfların eğitimleri de online olarak devam ediyor. Peki, üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ikinci dönem açılır mı, belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ demişti.

Ancak salgın hızının artması nedeni ile alınan yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin net açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

YÖK'TEN YENİ AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç yaptığı son açıklamasında "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılıp yürütülebilmesi için “yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin” de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dâhil edilmesi önerdik." dedi.

İKİNCİ DÖNEM ÜNİVERSİTELER AÇILIR MI?

Üniversitelerin ikinci dönem açılıp açılmayacağı henüz belli değil. Üniversitelerin açılış tarihinin belli olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Üniversitelerde sınavlar online olarak yapılıyor. Sınav sistemi ve tarihleri ile ilgili gelişmeler ilgili üniversitelerin rektörlüğü tarafından duyuruluyor.