Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığından YÖK'e son dakika tavisyesi!
05 Eylül 2020 Cumartesi 00:07 | Son Güncelleme:

Üniversiteler açılacak mı? Sağlık Bakanlığından YÖK'e son dakika tavisyesi!

Üniversiteler açılacak mı" Sağlık Bakanlığından YÖK'e son dakika tavisyesi!

Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs nedeniyle 2019 2020 öğretim yılını uzaktan eğitim ile tamamlayan üniversitelerin yeni eğitim yılında nasıl olacağı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ile alakalı Yükseköğretim Kurulu YÖK'e son dakika önerisinde bulundu. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YÖK’E SON DAKİKA TAVİSYESİ!

Sağlık Bakanlığı'ndan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK), üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde, örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması tavsiye edildi.

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
DSÖ'den Kovid-19 aşısı açıklaması: Etkili ve güvenli olduğunda kullanılacak
Meteoroloji uyardı... Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak geliyor!
Tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili Sakarya Valiliğinden açıklama
Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi
AB'den Doğu Akdeniz önerisi... 'Uluslararası konferans düzenlensin'
TBMM Başkanı Şentop'tan idam açıklaması: Belli suçlara mahsus olması gerektiği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Şentop'tan idam açıklaması: Belli suçlara mahsus olması gerektiği kanaatindeyim

Marmaray'a binen Bilim Kurulu üyesinden kademeli mesai önerisi

Marmaray'a binen Bilim Kurulu üyesinden kademeli mesai önerisi

İdama mahkum edilen suçluların son yemekleri

İdama mahkum edilen suçluların son yemekleri

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın Başkan Erdoğan

Göztepe Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak