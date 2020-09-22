Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler hakkında son karar ne oldu?

İlkokul, ortaokul ve lise için okulların açılacağı tarih belirlendi. Üniversiteler hakkında alınan son kararlar ise öğrenciler için önem arz ediyor. Pandemi döneminde dersler ve sınavlar uzaktan eğitim ile sürdürülmüştü. Öte yandan YÖK, normalleşme sürecine ilişkin bir rehber hazırladı. Rehberde 2020-2021 üniversiteler için güz döneminin uzaktan eğitim ile yürütülmesi önerisi de yer almıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e üniversiteler ile ilgili öneri verildi.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK, üniversitelerin yeniden açılış tarihini 1 Ekim sonrası olarak duyurmuştu. Üniversiteler, bu tarihte açılacak fakat birçoğu online olarak eğitim verecek.

Korona virüsü salgınının bölgesel ve yerel seyrine göre ise farklı programlar ve uygulamalar için yeni kararlar alınabilir. YÖK'ün açıklamasından bazı kesitler şu şekilde olmuştu;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E UZAKTAN EĞİTİM TAVSİYESİ

Sağlık Bakanlığı'ndan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK), üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde, örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması tavsiye edildi.

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

YÖK NORMALLEŞME SÜRECİ REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

Üniversiteler ile ilgili alınacak olan kararın güncellenmesinde salgının ve vaka sayılarının gidişatına yönelik bir izleyiş ön görülüyor. Buna göre, kayıtlı olduğunuz veya yeni gideceğiniz üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden yapılan güncel duyuruları takip etmeniz iyi olacaktır.