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  3. Üniversite yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak?
23 Ağustos 2020 Pazar 10:14 | Son Güncelleme:

Üniversite yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak"

6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri, 14 Ağustos tarihinde sona erdi. Şimdi ise gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Üniversite yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak üniversite kayıt tarihlerine bakarak sonuçların ağustos ayının sonuna kadar açıklanabileceği öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

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