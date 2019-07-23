Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2019 üniversite tercih kılavuzu haberimizde!

YKS tercih kılavuzu, üniversite tercihi yapacak adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercih kılavuzu ile ilgili ÖSYM, geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı ve kılavuzun erişime açıldığını duyurdu. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar. YKS tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından, YKS tercih kılavuzu erişime açıldı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklardır.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.