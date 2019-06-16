ÖSYM tarafından yapılan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının birinci oturumu 15 Haziran tarihinde, ikinci oturumu ise bugün yapıldı. 2,5 milyonun üzerindeki öğrenci sınavdan çıktıktan sonra "Üniversite taban puanları belli oldu mu? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları nasıl?" diye merak etmeye başladı. 2 ve 4 yıllık lisans - ön lisans üniversite taban puanları adayların en çok araştırdıkları konuların başında bulunuyor. Geçen yıl sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu 2018, kurumun ana sayfasında yayınlandı. İşte üniversitelerin 2019 taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ile ilgili detaylar..

2019 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi web sitesinde açıklandıktan sonra taban puanlara bakılarak tercihler yapılıyor. 2 ve 4 yıllık lisans ön lisans üniversite taban puanları henüz yayınlanmadı. Ancak 2018-2019 yılının üniversite taban puanlarını incelemek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Geçen yıl sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu 2018, kurumun ana sayfasında yayınlandı. Kılavuz haber içeriğinde yer alırken; kılavuzda yer alan uyarılar aşağıda yer alıyor. Sınav merkezi, uyarıların dikkatlice okunmasını ona göre Tablo 3 ve Tablo 4 üzerinden başvuru yapmaları gerektğini açıkladı.

TABLO 3 VE TABLO 4 UYARILARI: 180 PUANIN ÜZERİNDE OLANLAR...

Kurum tarafından açıklanan o çok önemli uyarı: Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.



ÖSYM TERCİH SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİYOR!

Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü (2 kısım halinde düzenlenen bu koşul ve açıklamaları dikkatle incelemeden tercihlerinizi yapmayınız.) mutlaka okuyunuz. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacaktır.

e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.