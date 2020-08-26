Üniversite taban puanları açıklandı mı? YKS üniversite ek tercih taban puanları 2020

Üniversite taban puanlarına dair bilgi almak isteyen öğrenciler bulunuyor. 3 oturum halinde gerçekleşen sınavda adaylar üniversitelerin taban puanlarını öğrenecek. ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları 2020 henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından kılavuz yayınlandığı zaman detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.