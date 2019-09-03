Üniversite taban puanları 2019 haberimizde: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları nedir?

Üniversite taban puanları 2019 arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yerleştirmeler için tercih tarihlerini bekleyen adaylar için tarihler belli oldu. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Ek yerleştirme işlemleri kılavuzdan yararlanılacak yapılacak. Yeniden tercih yapacak olan öğrenciler üniversite taban puanları 2019'u merak ediyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları haberimizde..

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.