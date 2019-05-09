Üniversite sınavı ne zaman? YKS 2019 ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

Üniversite sınavının ne zaman olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Mayıs aya girilmesiyle birlikte, artık üniversite sınavına çok kısa bir süre kaldı. YKS adı altında yapılacak olan üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olarak 3 oturumda gerçekleştirilecek. TYT oturumuna her adayın girmesi zorunlu olacak. Lisans bölümlerinde öğrenim görmek isteyen adaylar AYT’ye girerken, yabancı dil bölümlerinde eğitim görmek isteyenler ise YDT oturumuna girecek. Üniversite sınavlarının ne zaman olduğu haberimizin detaylarında…

2019 YKS SINAV TAKVİMİ

Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde uygulanıyor. Buna göre:

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Başvuru Tarihleri: 12 Şubat 2019 – 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 15 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Başvuru tarihleri: 12 Şubat 2019 – 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

Başvurul tarihleri: 12 Şubat 2019 – 6 Mart 2019

Sınav tarihi: 16 Haziran 2019

Sonuç tarihi: 18 Temmuz 2019

2019 YKS BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM'den dün yapılan açıklamada "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS),15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. 2019-YKS başvuruları, 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır." ifadeleriyle YKS başvuru kılavuzunun yayınlandığı ve başvuruların bugünden itibaren alınacağı bildirildi.



YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

YKS SINAV SORU DAĞILIMI VE KONULARI

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri; Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.

YKS HAKKINDA BİLGİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. 2019 YKS sınavına girecek adaylar için heyecanlı süreç başladı.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. 2018 yılında ilk kez uygulanan lise öğrencilerinin üniversite eğitime geçişinde uygulanan YKS sınavı bundan sonra her yıl düzenli olarak uygulanacak. Daha önce ÖSS ve YGS sınavı olarak uygulanan yeni sınav adı YKS olmuştu.

2018 yılında ilk kez uygulanan lise öğrencilerinin üniversite eğitime geçişinde uygulanan YKS sınavı bundan sonra her yıl düzenli olarak uygulanacak. Daha önce ÖSS ve YGS sınavı olarak uygulanan yeni sınav adı YKS olmuştu.