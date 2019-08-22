Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtları 16-21 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Doğrudan kayıtlar ise 19 Ağustos'ta başladı ve hala devam ediyor. Kayıt takvimi sona erdikten sonra, işlemlerini tamamlamayan adaylar yerleştikleri programda eğitim hakkını kaybedecek. Peki Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? diye merak edyorsanız yanıtı haberimizde..

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek. Kayıt için son gün yarın.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri