Üniversite kayıt dondurma işlemi ne zaman ve nasıl yapılır?

Üniversite kayıt dondurma işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler bulunuyor. Üniversite kayıt dondurma işlemini yapacak adaylar, mazeretlerini yükseköğretim kurumlarına bildirmek zorunda. Sağlık sebepleri ya da ailevi sorunlar sebebiyle üniversite kayıt dondurma yapabilmektedir.

ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL DONDURULUR?

Üniversite kayıt dondurma için öncelikle öğrencilik haklarınızın oluşması gerekmektedir. Yani bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak zorundasınız. Daha sonra kayıt dondurmak için uygun karşılanacak belgelenmiş bir mazeret, kayıt dondurma isteğini bildiren bir dilekçe ile ilgili yükseköğretim kurumuna sunulmalıdır.

Heyet raporlu hastalıklar, geçim sıkıntısı bulunan ailelerin fakirlik halleri, çıkmış bulunan askerlik celpleri gibi bir çok sebep kayıt dondurma için kabul görebilecek mazeretler olarak sıralanabilir. Geçim sıkıntısı belgeleriyle kayıt dondurma işlemleri dönem başlangıcından itibaren ilk 1 ay içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Dönem içerisinde de uzun süreli engel teşkil edebilecek durumlarda ( askerlik, sağlık vb. )kayıt dondurma için başvuruda bulunulabilir. Bu süreçte şayet hastalık sebebiyle kayıt dondurma işlemleri yapılmak isteniyorsa, hastalık heyet raporuyla ( en az 40 günlük ) belgelenmeli ve kayıt dondurma dilekçesi ile beraber en geç 15 gün içerisinde ilgili kuruma sunulmalıdır. Süre aşımlarında herhangi bir kayıt dondurma başvurusu dikkate alınmamaktadır.

GEÇERLİ MAZERETİ OLAN ÖĞRENCİ EN FAZLA NE KADAR SÜRE KAYIT DONDURABİLİR?

Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun bulacağı haklı sebeplerle bir kerede en az bir , en fazla iki yarıyıl izin alabilirler. Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Yani önlisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir.

İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmamaktadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz yada izinli olduğu dönemde sınavlara giremez.