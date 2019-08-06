Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? YKS üniversite elektronik kayıt nedir?

Üniversite kayıtları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS oturumlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Tercih sonuçları 6 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Şimdi sıra kayıt aşamasında. Kayıt işlemleri 19 Ağustos itibari ile başlıyor. Adaylar elektronik ortamda yapacakları işlemlerini 21 Ağustos’a kadar yapabilecekler.

ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

PTT'den satın alınabilen şifre ya da varsa bankaların internet bankacılığı üzerinden giriş yapılabilecek olan E-Devlet sistemi, üniversite E-Kayıt ekranına imkan tanıyacak. Adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, E Kayıt için adım adım detaylar;

Bu hizmetten faydalanmak için eDevlet Kapısı profilinizdeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir.

Eğer daha o¨nce iletişim bilgilerinizi doğrulamadı iseniz, aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. “Bilgilerimi Şimdi Güncelle” düğmesine basarak e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi sisteme giriniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek her ikisini de doğrulanmış hale getiriniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıtları 19 Ağustos ve 23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri