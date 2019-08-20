Üniversite e-kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte e-Devlet üniversite e-kayıt ekranı

Üniversite kayıtlarının nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. e-Devlet üniversite e-kayıt işlemleri nasıl yapılır? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kazandıkları üniversitelere kayıt işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 16 Ağustos tarihinde başlayan e-kayıt işlemleri 21 Ağustos tarihinde sona erecek. Öğrenciler, “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfası üzerinden işlemlerini yapabiliyorlar. Haberimiz içerisinden e-kayıt ekranına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE E- KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite e –kayıtları 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

Adayların ‘e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde’ dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.