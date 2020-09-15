Üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor 2020? Üniversite ders seçimi nasıl yapılır?

YKS ek yerleştirmelerin yapılması beklenirken bir yandan da üniversite ders kayıtları için planlama yapılıyor. Her yıl güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere 2 kez ders seçimi yapılıyor. Üniversite ders kayıtları ve ders seçimi için her üniversitenin akademik takvimi yönlendirme yapıyor.

ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Üniversite kayıt işlemlerinin ilk ayağı tamamlandı. İkinci tercihler için kılavuzun yayınlanması beklenirken ek tercih ile yerleşen öğrenciler de kayıt yaptıracaklar.

Güz dönemi için ders seçimi yapılıp ders kaydı tamamlandıktan sonra dersler başlayacak. Üniversite ders kayıtları her üniversitenin yıllık olarak belirlediği kendi akademik takvimine göre yapılıyor.

Bağlı bulunduğunuz üniversitenin ve fakültenin resmi internet sayfası üzerinden akademik takvimi incelemeniz gerekmektedir. Ders seçimi ve kaydı için gerekli tüm bilgiler orada bulunmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YÖK'E UZAKTAN EĞİTİM TAVSİYESİ

Sağlık Bakanlığı'ndan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK), üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde, örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması tavsiye edildi.

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

Üniversiteler ile ilgili alınacak olan kararın güncellenmesinde salgının ve vaka sayılarının gidişatına yönelik bir izleyiş ön görülüyor. Buna göre, kayıtlı olduğunuz veya yeni gideceğiniz üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden yapılan güncel duyuruları takip etmeniz iyi olacaktır.