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  3. Uğur Okulları Kabul Sınavı 11-12 Ocak'ta!

Uğur Okulları Kabul Sınavı 11-12 Ocak'ta!

Uğur Okulları Kabul Sınavı 11-12 Ocak'ta!

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine sağlayan Uğur Kabul Sınavı(UKS)’na başvurular başladı. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı, Türkiye genelinde 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bilimsel ve akademik eğitimi ile başarıyı destekleyen Uğur Okullarının düzenlediği, öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı sunuyor. Türkiye genelindeki Uğur Okullarında, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Kabul Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler sınava girdikleri okulların kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek.

4,5,6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 100 dakika olacak. 8,9 ve 10’ncu sınıf öğrencilerine yönelik sınav ise 80 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 120 dakika olacak. 11’nci sınıf öğrencilerine toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak. 

Uğur Kabul Sınavı başvuruları, www.ugurokullari.k12.tr/uks web sitesi üzerinden ve Uğur Okullarından, 10 Ocak 2020 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. 

Sınav sonuçları 15 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak olup, sonuç duyurusu okul yöneticileri tarafından yapılacak. 


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