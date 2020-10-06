Ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? Bedava tablet bilgisayar dağıtımından kimler yararlanabilir?

Uzaktan eğitim sürecinde sıkıntı çeken öğrenciler için ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı yapılacak. Bilgisayar kampanyasına özel kurumların yanı sıra belediyeler de dahil oldu. Ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşılması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ TABLET BİLGİSAYAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli belediyeler tarafından yürütülecek olan toplamda 10 bin tablet bilgisayar dağıtımı planlandığını belirtti. Birçok kuruluşun yanı sıra Kızılay'ın da bu konuda bir çalışmasının olacağı kaydedildi.

Bakan Selçuk aynı zamanda şu ifadeleri kullandı:

"Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."

DAĞITIMI MEB YAPACAK

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın koordinasyonunu yürüttüğü bilgisayar kampanyasında dağıtım aşamasını Milli Eğitim Bakanlığı üstlenecek.

MEB ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyip toplanan bilgisayarların dağıtımını yapacak.

MSB'DEN DESTEK

Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında gençlere tablet bilgisayar kampanyası Milli Savunma Bakanlığı tarafından şu sözlerle duyurulmuştu:

"Öğrencilerimize destek için biz de varız!

Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar’ın talimatıyla;

Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz."

BELEDİYELER DE KATILDI

Ücretsiz tablet bilgisayar kampanyasına belediyeler de katıldı. Bağlı bulunduğunuz il ve ilçenin belediyesinin resmi internet sayfasından güncel duyuruları takip edebilirsiniz. Başvuru işlemleri için gerekli yönlendirmeler de yine orada mevcut olacaktır.