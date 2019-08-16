Ücretli öğretmenlik 2019 başvuruları başladı mı? E devlet ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri..

Ücretli öğretmenlik 2019 başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyor. E-Devlet başvurusu olmayanların görevlendirmeleri yapılamayacak. Ücretli öğretmenlik 2019 başvuruları başladı mı? diye merak edenler için E devlet ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin yeni gelişmeler haberimizde yer alıyor..

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK 2019 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı için başvurular, E devlet üzerinden 2019 yılı KPSS puanları açıklanması itibari ile alınmaya başlanacaktır.

ÖSYM KPSS açıklama tarihini 29.08.2019 olarak açıklamıştır. Açıklanma tarihi itibari ile(29.08.2019) e-devlette eski başvurular listelenmeyecektir.

E-Devlet başvurularının 29.08.2019 tarihinden sonra yapılması gerekmektedir.

NOT: E-Devlet başvurusu olmayanların görevlendirmeleri yapılamayacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.